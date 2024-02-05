Жоржиньо оценил поддержку болельщиков «Арсенала» в матче с «Ливерпулем»

Бразильский полузащитник «Арсенала» Жоржиньо рассказал, что думает о матче 23-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (3:1). Он отметил поддержку болельщиков.

«Это был особенный вечер. Мы чувствовали поддержку наших болельщиков и провели потрясающий матч. Мы знали, что должны будет превзойти соперника во всем, потому что «Ливерпуль» является отличной командой. Полагаю, мы заслужили эту победу», — цитирует Жоржиньо Arsenal Buzz в социальной сети X (ранее Twitter).