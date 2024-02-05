Клопп поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о гонке за чемпионский титул в нынешнем сезоне АПЛ.

«Послушайте, если вам нужен специалист по чемпионствам в Англии, то, вероятно, спрашивать вам нужно не меня, потому чаще мы заканчивали сезон на втором месте. Я не беспокоюсь о двух матчах в запасе у «Сити». Мы всегда ждем, что они выиграют все свои игры. Нам даже не нужно следить за тем, как они играют», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Он отметил, что в матче с «Арсеналом» его команда выглядела недостаточно хорошо.