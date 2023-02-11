Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:55

Жоау Феликс забил первый гол за «Челси», у Энцо Фернандеса первый результативный пас за клуб

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Жоау Феликс забивает гол в ворота «Вест Хэма».
Фото Reuters

Нападающий Жоау Феликс забил первый гол за «Челси».

23-летний португалец открыл счет в матче 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма». Форвард отличился на 16-й минуте с передачи Энцо Фернандеса, для которого это результативное действие стало первым за клуб.

Феликс выступает за «Челси» с 11 января на правах аренды из «Атлетико» до конца сезона-2022/23, матч с «Вест Хэмом» стал для него вторым в составе «синих». Фернандес также проводит вторую игру за «Челси», он перешел в клуб из «Бенфики» 31 января за 121 миллион евро.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
11 февр, 15:30. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
Челси

Жоау Феликс
Футбол
ФК Челси
Энцо Фернандес
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Финские лыжи похоронили за плинтусом. Что было до того, как ВАДА полюбило Россию?
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
«Теперь мы залпы слышим часто»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Байден признался, с каким невидимым человеком он постоянно здоровается
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капитан «Арсенала» Эдегор: «Постараемся начать победную серию в матче с «Брентфордом»

Унаи Эмери провел встречу с полузащитником «Астон Виллы» Филиппе Коутинью
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 20 16 2 2 45-17 50
2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 22 13 4 5 36-28 43
4
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
5
 Тоттенхэм 22 12 3 7 41-31 39
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
8
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
9
 Челси 21 8 6 7 22-21 30
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
13
 Нот. Форест 21 6 6 9 17-35 24
14
 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
15
 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
16
 Вест Хэм 21 5 4 12 18-26 19
17
 Лидс 21 4 7 10 28-36 19
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20
 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.02 15:30
Вест Хэм – Челси
 - : -
11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 - : -
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 - : -
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 - : -
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 - : -
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 - : -
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 - : -
12.02 17:00
Лидс – МЮ
 - : -
12.02 19:30
Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
13.02 23:00
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 19 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости