Жоау Феликс забил первый гол за «Челси», у Энцо Фернандеса первый результативный пас за клуб

Нападающий Жоау Феликс забил первый гол за «Челси».

23-летний португалец открыл счет в матче 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма». Форвард отличился на 16-й минуте с передачи Энцо Фернандеса, для которого это результативное действие стало первым за клуб.

Феликс выступает за «Челси» с 11 января на правах аренды из «Атлетико» до конца сезона-2022/23, матч с «Вест Хэмом» стал для него вторым в составе «синих». Фернандес также проводит вторую игру за «Челси», он перешел в клуб из «Бенфики» 31 января за 121 миллион евро.