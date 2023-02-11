Капитан «Арсенала» Эдегор: «Постараемся начать победную серию в матче с «Брентфордом»

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура АПЛ с «Брентфордом».

«Брентфорд» — очень впечатляющая команда, клуб собрал действительно сильный состав с небольшим бюджетом. Соперник хорошо владеет мячом и физически подготовлен. У «Брентфорда» неплохие игроки, они могут создать проблемы.

Когда ты проигрываешь, то затем должен прибавить. И это то, что нам нужно сделать в этот уик-энд. В прошлый раз была аналогичная ситуация — мы проиграли в чемпионате и встречались с «Брентфордом» в следующей игре. Мы постараемся повторить то же самое и начать победную серию», — приводит слова Эдегора официальный сайт «Арсенала».

В прошлом туре АПЛ «Арсенал» уступил «Эвертону» (0:1). На данный момент лондонский клуб занимает первое место в турнирной таблице английской премьер-лиги с 50 очками. «Брентфорд» с 33 баллами находится на девятой строчке.

Матч «Арсенал» — «Брентфорд» пройдет сегодня, 11 февраля. Начало встречи — в 18:00 мск.