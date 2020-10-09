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Жиру не исключил, что покинет «Челси» в январе

13:38
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Нападающий «Челси» Оливье Жиру заявил, что может сменить команду в январе следующего года.

— Прошлой зимой я был близок к тому, чтобы уехать в чемпионат Италии, — приводит RMC Sport слова Жиру. — Там уважают опытных игроков. Тем не менее, переход не состоялся. Посмотрим, что произойдет в ближайшем будущем. Зимой я буду определяться, исходя из существующих вариантов. Ничего не исключаю, однако сейчас я не вижу себя в чемпионате Франции. В целом, хочу поиграть на высоком уровне в Европе еще 2-3 года, а потом, возможно, попробую себя в США.

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