Жирков заявил, что готов играть за «Челси» бесплатно

Бывший футболист «Челси» Юрий Жирков рассказал, что готов вернуться в лондонский клуб и выступать за него бесплатно.

— Насколько был важен финансовый вопрос при переходе в «Химки»? Глушаков, например, говорит: «Если я вернусь в «Спартак», готов играть бесплатно».

— Если я вернусь в «Челси», тоже готов играть бесплатно (смеется). Разговаривали с Володей (Габулов — генеральный директор «Химок». — Прим. «СЭ»), он мне назвал сумму, и больше мы к этому разговору не возвращались.

Жирков играл за «Челси» с июля 2009 по август 2011 года. В составе синих россиянин стал победителем чемпионата Англии, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.