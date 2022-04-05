Уэйн Руни поддержал Луи ван Гала, который борется с раком

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поддержал экс-главного тренера «красных дьяволов» Луи ван Гала, который ранее сообщил, что борется с онкологией.

«Расстроен печальными новостями о Луи ван Гале. Желаю ему скорейшего выздоровления и всего наилучшего. Поправляйтесь, босс», — написал у себя в соцсетях Руни.

70-летний специалист сообщил, что у него агрессивная форма рака простаты. На данный момент он прошел 25 процедур.

Руни работал вместе с ван Галом, когда нидерландец возглавлял «Манчестер Юнайтед», с 2014 по 2016 год.