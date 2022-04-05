«Тоттенхэм» намерен воспользоваться опцией выкупа Кулушевски в конце сезона

«Тоттенхэм» воспользуется опцией выкупа полузащитника Деяна Кулушевски у «Ювентуса» в конце сезона, сообщает Daily Mail.

По данным источника, Кулушевски летом может на постоянной основе перейти в «Тоттенхэм», который готов заплатить за игрока 29 миллионов евро.

21-летний футболист перешел в английский клуб на правах аренды в январе 2022 года и произвел хорошее впечатление на главного тренера команды Антонио Конте.

В сезоне-2021/22 Кулушевски провел 10 матчей в АПЛ, забив 2 мяча и сделав 5 результативных передач.