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Сегодня, 14:10

«Тоттенхэм» намерен воспользоваться опцией выкупа Кулушевски в конце сезона

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Тоттенхэм» воспользуется опцией выкупа полузащитника Деяна Кулушевски у «Ювентуса» в конце сезона, сообщает Daily Mail.

По данным источника, Кулушевски летом может на постоянной основе перейти в «Тоттенхэм», который готов заплатить за игрока 29 миллионов евро.

21-летний футболист перешел в английский клуб на правах аренды в январе 2022 года и произвел хорошее впечатление на главного тренера команды Антонио Конте.

В сезоне-2021/22 Кулушевски провел 10 матчей в АПЛ, забив 2 мяча и сделав 5 результативных передач.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10685613/Tottenham-ready-trigger-25million-deal-Dejan-Kulusevski-summer.html
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 Бернли 28 3 12 13 22-40 21
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 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
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26.12 18:00
Вест Хэм – Саутгемптон
 2 : 3
26.12 18:00
Ман. Сити – Лестер
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26.12 18:00
Норвич – Арсенал
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Тоттенхэм – Кр. Пэлас
 3 : 0
26.12 20:30
Астон Вилла – Челси
 1 : 3
26.12 23:00
Брайтон – Брентфорд
 2 : 0
27.12 23:00
Ньюкасл – МЮ
 1 : 1
23.02 22:45
Ливерпуль – Лидс
 6 : 0
10.03 22:30
Вулверхэмптон – Уотфорд
 4 : 0
6.04 21:30
Бернли – Эвертон
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Ливерпуль

 20
Диогу Жота

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Ливерпуль

 14
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 14
П
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Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

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Ливерпуль

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Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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И К Ж
Эзри Конса

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Астон Вилла

 24 1 4
Гранит Джака

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Арсенал

 18 1 7
Поль Погба

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