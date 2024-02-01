Жезус: «Раньше я говорил, что не сосредотачиваюсь на своих голах, и это моя ошибка»

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус высказался о своей результативности в этом сезоне.

«Сейчас я близок к тому, чтобы забить свой 100-й гол в АПЛ. Это непросто! Я также забиваю в Лиге чемпионов, в сборной. Раньше я говорил, что не сосредотачиваюсь на своих голах, и это моя ошибка. Так что теперь, думаю, я изменю свое мышление, буду стараться больше находиться в штрафной и сделаю все возможное, чтобы забить», — цитирует Жезуса Arsenal Buzz.

Всего в текущем сезоне 26-летний футболист провел 23 матча за «Арсенал», в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами. Жезус выступает за лондонский клуб с 2022 года.