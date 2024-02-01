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Сегодня, 16:16

«Севилья» арендует форварда «Тоттенхэма» Велиса

Руслан Минаев
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«Севилья» в ближайшее время подпишет контракт с нападающим «Тоттенхэма» Алехо Велисом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Соглашение подразумевает аренду до конца сезона-2023/24 без права выкупа.

19-летний аргентинец перешел в «Тоттенхэм» летом 2023 года из «Росарио Сентраль» за 15 миллионов евро.

Велис провел в этом сезоне 8 матчей в АПЛ и забил 1 гол.

ФК Севилья
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 22 15 6 1 51-19 51
2
 Ман. Сити 21 14 4 3 51-24 46
3
 Арсенал 22 14 4 4 44-21 46
4
 Тоттенхэм 22 13 4 5 47-33 43
5
 Астон Вилла 22 13 4 5 44-30 43
6
 Вест Хэм 21 10 5 6 35-32 35
7
 Ньюкасл 22 10 2 10 44-33 32
8
 Брайтон 22 8 8 6 38-37 32
9
 МЮ 21 10 2 9 24-29 32
10
 Челси 22 9 4 9 36-35 31
11
 Вулверхэмптон 21 8 5 8 30-31 29
12
 Фулхэм 22 7 4 11 28-36 25
13
 Борнмут 20 7 4 9 28-39 25
14
 Кр. Пэлас 22 6 6 10 25-36 24
15
 Брентфорд 21 6 4 11 31-36 22
16
 Нот. Форест 22 5 5 12 27-40 20
17
 Лутон Таун 21 5 4 12 28-38 19
18
 Эвертон 22 8 4 10 24-28 18
19
 Бернли 22 3 3 16 22-45 12
20
 Шеффилд Юн. 22 2 4 16 19-54 10
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30.01 22:30
Нот. Форест – Арсенал
 1 : 2
30.01 22:45
Фулхэм – Эвертон
 0 : 0
30.01 22:45
Лутон Таун – Брайтон
 4 : 0
30.01 23:00
Кр. Пэлас – Шеффилд Юн.
 3 : 2
30.01 23:15
Астон Вилла – Ньюкасл
 1 : 3
31.01 22:30
Тоттенхэм – Брентфорд
 3 : 2
31.01 22:30
Ман. Сити – Бернли
 3 : 1
31.01 23:15
Ливерпуль – Челси
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1.02 22:30
Вест Хэм – Борнмут
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Вулверхэмптон – МЮ
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