«Севилья» арендует форварда «Тоттенхэма» Велиса

«Севилья» в ближайшее время подпишет контракт с нападающим «Тоттенхэма» Алехо Велисом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Соглашение подразумевает аренду до конца сезона-2023/24 без права выкупа.

19-летний аргентинец перешел в «Тоттенхэм» летом 2023 года из «Росарио Сентраль» за 15 миллионов евро.

Велис провел в этом сезоне 8 матчей в АПЛ и забил 1 гол.