«Севилья» арендует форварда «Тоттенхэма» Велиса
«Севилья» в ближайшее время подпишет контракт с нападающим «Тоттенхэма» Алехо Велисом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Соглашение подразумевает аренду до конца сезона-2023/24 без права выкупа.
19-летний аргентинец перешел в «Тоттенхэм» летом 2023 года из «Росарио Сентраль» за 15 миллионов евро.
Велис провел в этом сезоне 8 матчей в АПЛ и забил 1 гол.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|22
|15
|6
|1
|51-19
|51
|
2
|Ман. Сити
|21
|14
|4
|3
|51-24
|46
|
3
|Арсенал
|22
|14
|4
|4
|44-21
|46
|
4
|Тоттенхэм
|22
|13
|4
|5
|47-33
|43
|
5
|Астон Вилла
|22
|13
|4
|5
|44-30
|43
|
6
|Вест Хэм
|21
|10
|5
|6
|35-32
|35
|
7
|Ньюкасл
|22
|10
|2
|10
|44-33
|32
|
8
|Брайтон
|22
|8
|8
|6
|38-37
|32
|
9
|МЮ
|21
|10
|2
|9
|24-29
|32
|
10
|Челси
|22
|9
|4
|9
|36-35
|31
|
11
|Вулверхэмптон
|21
|8
|5
|8
|30-31
|29
|
12
|Фулхэм
|22
|7
|4
|11
|28-36
|25
|
13
|Борнмут
|20
|7
|4
|9
|28-39
|25
|
14
|Кр. Пэлас
|22
|6
|6
|10
|25-36
|24
|
15
|Брентфорд
|21
|6
|4
|11
|31-36
|22
|
16
|Нот. Форест
|22
|5
|5
|12
|27-40
|20
|
17
|Лутон Таун
|21
|5
|4
|12
|28-38
|19
|
18
|Эвертон
|22
|8
|4
|10
|24-28
|18
|
19
|Бернли
|22
|3
|3
|16
|22-45
|12
|
20
|Шеффилд Юн.
|22
|2
|4
|16
|19-54
|10
Результаты / календарь
1 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.01
|22:30
|
Нот. Форест – Арсенал
|1 : 2
|30.01
|22:45
|
Фулхэм – Эвертон
|0 : 0
|30.01
|22:45
|
Лутон Таун – Брайтон
|4 : 0
|30.01
|23:00
|
Кр. Пэлас – Шеффилд Юн.
|3 : 2
|30.01
|23:15
|
Астон Вилла – Ньюкасл
|1 : 3
|31.01
|22:30
|
Тоттенхэм – Брентфорд
|3 : 2
|31.01
|22:30
|
Ман. Сити – Бернли
|3 : 1
|31.01
|23:15
|
Ливерпуль – Челси
|4 : 1
|1.02
|22:30
|
Вест Хэм – Борнмут
|- : -
|1.02
|23:15
|
Вулверхэмптон – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|12
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|8
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|18
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|18
|1
|7
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