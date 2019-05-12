Завершен чемпионат Англии. "Тоттенхэм" - в Лиге чемпионов, "Арсенал" - в Лиге Европы

Завершился чемпионат Англии сезона-2018/19. В заключительном туре определился чемпион страны. "Манчестер Сити" разгромил "Брайтон" 4:1 и не пустил на первое место "Ливерпуль", который обыграл "Вулверхэмптон" 2:0.

Третье место занял "Челси", сыгравший вничью с "Лестером" - 0:0. Четвертым участником Лиги чемпионов стал "Тоттенхэм", который в заключительном туре потерял очки с "Эвертоном" (2:2).

"Арсенал", несмотря на победу над "Бернли" (3:1), остался пятым и сыграет в групповом турнире Лиги Европы. В квалификацию Лиги Европы на данный момент проходит "Манчестер Юнайтед", проигравший в заключительном туре "Кардиффу" (0:2).

"МЮ" может попасть в группу Лиги Европы, если в финале Кубка Англии "Сити" одолеет "Уотфорд". В таком случае в квалификацию пройдет "Вулверхэмптон".

"Кардифф", "Фулхэм" и "Хаддерсфилд" вылетели в чемпионшип. Их места займут "Норвич", "Шеффилд Юнайтед" и победитель плей-офф чемпионшипа.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

38-й тур

"Уотфорд" - "Вест Хэм Юнайтед" - 1:4 (0:2)

Голы: Нобл, 15 (0:1). Лансини, 39 (0:2). Деулофеу, 46 (1:2). Арнаутович, 71 (1:3). Нобл, 78 - с пенальти (1:4).

"Уотфорд": Фостер, Каткарт, Кико Фемения, Кабаселе (Мариаппа, 78), Холевас, Капуэ, Перейра, Дукуре, Хьюз (Масина, 68), Дини, Деулофеу (Грэй, 59).

"Вест Хэм": Фабяньски, Фредерикс (Сабалета, 27), Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Райс (Санчес, 80), Нобл, Лансини (Уилшир, 67), Арнаутович, Антонио, Фелипе Андерсон.

Предупреждение: Капуэ, 90.

Удаление: Холевас, 48.

Судья: Кавана.

12 мая. Уотфорд. Стадион "Vicarage Road".

"Бернли" - "Арсенал" - 1:3 (0:0)

Голы: Обамеянг, 52 (0:1). Обамеянг, 63 (0:2). Барнс, 65 (1:2). Нкетиа, 90+5 (1:3).

"Бернли": Хитон, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик (Брэйди, 82), Макнейл (Гвюдмундссон, 64), Вуд (Крауч, 77), Барнс.

"Арсенал": Лено, Лихтштайнер, Монреаль, Мустафи, Мавропанос (Косьельни, 34), Мхитарян, Эль-Нени, Гендузи, Уиллок (Нкетиа, 62), Обамеянг, Ивоби.

Предупреждения: Хитон, 3. Барнс, 22. Тарковски, 45+3. Лоутон, 48. Гендузи, 53. Корк, 75.

Судья: Дин.0

12 мая. Бернли. Стадион "Turf Moor".

"Кристал Пэлас" - "Борнмут" - 5:3 (3:1)

Голы: Батшуайи, 24 (1:0). Батшуайи, 32 (2:0). Симпсон, 37 - в свои ворота (3:0). Лерма, 45 (3:1). Айб, 56 (3:2). ван Анхолт, 65 (4:2). Кинг, 73 (4:3). Таунсенд, 80 (5:3).

"Кристал Пэлас": Гуаита, Келли, ван Анхолт, Уорд, Ван-Биссака, Макартур, Миливоевич, Майер, Таунсенд (Дрехер, 90+3), Заа (Сако, 87), Батшуайи (Уикхэм, 89).

"Борнмут": Траверс, Смит, Клайн (Сарридж, 89), Аке, Кук, Симпсон (Мефам, 70), Лерма, Кинг, Айб (Муссе, 70), Фрэйзер, Уилсон.

Предупреждения: Миливоевич, 63. Макартур, 69. Заа, 79.

Судья: Ист (Англия).

12 мая. Лондон. Стадион "Selhurst Park".

"Лестер" - "Челси" - 0:0

"Лестер": Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Магуайр, Чилвелл, Олбрайтон (Симпсон, 76), Тилеманс, Ндиди (Окадзаки, 66), Чудхури, Мэддисон (Барнс, 84), Варди.

"Челси": Кабальеро, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Дзаппакоста, Баркли (Ковачич, 76), Жоржинью, Лофтус-Чик, Игуаин (Жиру, 84), Виллиан (Азар, 69), Педро.

Предупреждение: Жоржинью, 30.

Судья: Тэйлор.

12 мая. Лестер. Стадион "King Power Stadium".

"Фулхэм" - "Ньюкасл Юнайтед" - 0:4 (0:2)

Голы: Шелви, 9 (0:1). Перес, 11 (0:2). Шер, 61 (0:3). Рондон, 90 (0:4).

"Фулхэм": Рико, Чемберс, Кристи (Бабел, 65), Ле Маршан, Моусон, Брайан, Кэрни, Замбо, Р.Сессеньон (Кебано, 81), Айите (Эллиотт, 75), Митрович.

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Шер, Дамметт (Кенеди, 81), Ласкеллес, Диаме, Ритчи, Шелви, Хэйден (Фернандес, 69), Рондон, Атсу (Муто, 66), Перес.

Предупреждение: Брайан, 59.

Судья: Френд.

12 мая. Лондон. Стадион "Craven Cottage".

"Саутгемптон" - "Хаддерсфилд" - 1:1 (1:0)

Голы: Редмонд, 41 (1:0). Притчард, 55 (1:1).

"Саутгемптон": Ганн, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Валери, Ромеу (Симс, 84), Уорд-Проуз, Хейбьерг, Лонг (Таргетт, 46), Редмонд, Ингс (Остин, 76).

"Хаддерсфилд": Коулман, Конголо, Шиндлер, Горенц-Станкович, Смит, Хогг, Муй, Притчард (Мунье, 86), Бакуна (Дэйли, 66), Грант, Мбенза.

Предупреждение: Хогг, 84.

Судья: Проберт.

12 мая. Саутгемптон. Стадион "St Mary's Stadium".

"Тоттенхэм Хотспур" - "Эвертон" - 2:2 (1:0)

Голы: Дайер, 3 (1:0). Уолкотт, 69 (1:1). Дженк, 72 (1:2). Эриксен, 75 (2:2).

"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Алдервейрелд, Б.Дэйвис, Уокер-Питерс, Сиссоко, Эриксен, Дайер, Алли (Ваньяма, 46), Льоренте (Скипп, 77), Ламела (Янссен, 77), Лукас Моура.

"Эвертон": Пикфорд, Динь, Зума, Кин, Мина, Шнейдерлен, Сигурдссон, Гей (Андре Гомеш, 65), Уолкотт, Дженк, Бернард (Лукман, 65).

Предупреждения: Шнейдерлен, 71. Динь, 90.

Судья: Марринер.

12 мая. Лондон. Стадион "Тоттенхэм Хотспур".

"Манчестер Юнайтед" - "Кардифф Сити" - 0:2 (0:1)

Голы: Мендес-Лейнг, 23 - с пенальти (0:1). Мендес-Лейнг, 54 (0:2).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Смоллинг, Джоунс (Марсьяль, 46), Далот (Валенсия, 74), Янг, Погба, Перейра (Гомеш, 74), Мактоминэй, Лингард, Рэшфорд, Гринвуд.

"Кардифф Сити": Этеридж, Пелтиер, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Гюннарссон (Ричардс, 58), Бакуна, Рид, Зохоре (Уорд, 74), Дж.Мерфи, Мендес-Лейнг (Хойлетт, 80).

Предупреждения: Бакуна, 28. Перейра, 44. Погба, 61. Дж.Мерфи, 61. Лингард, 71. Моррисон, 90+1.

Судья: Мосс.

12 мая. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".