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Защитник «Вулверхэмптона» заявил, что готов сыграть за Россию или Украину

17:00
Макс Килмен. Фото Twitter
Макс Килмен. Фото Twitter
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Защитник «Вулверхэмптона» Макс Килмен допустил, что в будущем будет выступать за сборную России или Украины.

«Когда я был моложе, иногда останавливался в Москве, проводил много времени в Киеве, где до сих пор живут родственники по стороне мамы.

Для меня открыты двери в сборные России или Украины. И хотя русский язык недостаточно хорош, изъясняться на нем я могу», — цитирует игрока BBC.

23-летний защитник выступает за «Вулверхэмптон» с 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 5 матчей.

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