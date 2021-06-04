Защитник «Вест Хэма» Бальбуэна, которым интересуется «Динамо», стал свободным агентом

«Вест Хэм» объявил об уходе из клуба защитника Фабиана Бальбуэна.

29-летний парагваец покинул «молотобойцев» на правах свободного агента.

We have issued the Club's Retained List of players, with Fabian Balbuena departing when his contract expires on June 30.



Thank you for everything, @FBalbuenito and good luck! — West Ham United (@WestHam) June 4, 2021

В сезоне-2020/21 Бальбуэна провел 18 матчей за «Вест Хэм», на его счету 1 гол.

2 июня сообщалось, что футболистом интересуется московское «Динамо».

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