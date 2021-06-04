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Защитник «Вест Хэма» Бальбуэна, которым интересуется «Динамо», стал свободным агентом

19:59
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«Вест Хэм» объявил об уходе из клуба защитника Фабиана Бальбуэна.

29-летний парагваец покинул «молотобойцев» на правах свободного агента.

В сезоне-2020/21 Бальбуэна провел 18 матчей за «Вест Хэм», на его счету 1 гол.

2 июня сообщалось, что футболистом интересуется московское «Динамо».

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