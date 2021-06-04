Паратичи близок к назначению на должность директора «Тоттенхэма»

Бывший спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи близок к тому, чтобы стать директором «Тоттенхэма», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны практически согласовали условия контракта. Сообщается, что Паратичи придет в английский клуб вне зависимости от того, согласится ли его соотечественник Антонио Конте стать главным тренером «шпор».

The agreement between former Juventus director Fabio Paratici and Tottenham to become the new director of football is set to be completed. ???? #THFC



Last details pending then Paratici will be joining Spurs regardless of Antonio Conte's final decision about Tottenham job. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2021

Паратичи работал в «Ювентусе» с мая 2010 года. Итальянский клуб не стал продлевать контракт с 48-летним функционером по окончании сезона-2020/21.