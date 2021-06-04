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Паратичи близок к назначению на должность директора «Тоттенхэма»

20:14
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Бывший спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи близок к тому, чтобы стать директором «Тоттенхэма», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны практически согласовали условия контракта. Сообщается, что Паратичи придет в английский клуб вне зависимости от того, согласится ли его соотечественник Антонио Конте стать главным тренером «шпор».

Паратичи работал в «Ювентусе» с мая 2010 года. Итальянский клуб не стал продлевать контракт с 48-летним функционером по окончании сезона-2020/21.

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