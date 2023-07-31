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Сегодня, 20:32

Защитник Ван Дейк стал новым капитаном «Ливерпуля»

Виталий Косик
Корреспондент
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Вирджил ван Дейк.
Фото Reuters

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк стал новым капитаном команды после ухода хавбека Джордана Хендерсона в «Аль-Иттифак», сообщает пресс-служба клуба АПЛ.

Джордан Хендерсон являлся капитаном «Ливерпуля» с 2015 года после ухода из клуба Стивена Джеррарда.

32-летний ван Дейк выступает за английский клуб с января 2018 года. Его соглашение с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Вирджил ван Дейк
Джордан Хендерсон
Футбол
ФК Ливерпуль
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