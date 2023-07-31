Защитник Ван Дейк стал новым капитаном «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк стал новым капитаном команды после ухода хавбека Джордана Хендерсона в «Аль-Иттифак», сообщает пресс-служба клуба АПЛ.

Джордан Хендерсон являлся капитаном «Ливерпуля» с 2015 года после ухода из клуба Стивена Джеррарда.

32-летний ван Дейк выступает за английский клуб с января 2018 года. Его соглашение с клубом рассчитан до лета 2025 года.