Защитник «Шеффилда» Бэшем получил открытый перелом голеностопа в матче АПЛ
Защитник «Шеффилд Юнайтед» Крис Бэшам серьезно травмировался в матче 8-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма».
В первом тайме футболист в борьбе с соперником оступился и получил открытый перелом левого голеностопа. Бэшаму дали кислородную маску и на носилках унесли с поля. На данный момент он отправился в больницу.
Крис Бэшам.
Фото Скриншот трансляции.
Счет к 63-й минуте — 1:0 в пользу «Фулхэма».
В этом сезоне 35-летний англичанин провел 8 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тоттенхэм
|8
|6
|2
|0
|18-8
|20
|
2
|Ман. Сити
|7
|6
|0
|1
|17-5
|18
|
3
|Арсенал
|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|
4
|Ливерпуль
|7
|5
|1
|1
|16-7
|16
|
5
|Астон Вилла
|7
|5
|0
|2
|18-11
|15
|
6
|Брайтон
|7
|5
|0
|2
|19-14
|15
|
7
|Вест Хэм
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|
8
|Ньюкасл
|7
|4
|0
|3
|18-7
|12
|
9
|МЮ
|8
|4
|0
|4
|9-12
|12
|
10
|Челси
|8
|3
|2
|3
|11-7
|11
|
11
|Кр. Пэлас
|7
|3
|2
|2
|7-7
|11
|
12
|Фулхэм
|8
|3
|2
|3
|8-13
|11
|
13
|Нот. Форест
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|
14
|Брентфорд
|8
|1
|4
|3
|11-12
|7
|
15
|Эвертон
|8
|2
|1
|5
|9-12
|7
|
16
|Вулверхэмптон
|7
|2
|1
|4
|8-13
|7
|
17
|Лутон Таун
|8
|1
|1
|6
|6-15
|4
|
18
|Бернли
|8
|1
|1
|6
|7-20
|4
|
19
|Борнмут
|8
|0
|3
|5
|5-18
|3
|
20
|Шеффилд Юн.
|8
|0
|1
|7
|6-22
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.10
|14:30
|
Лутон Таун – Тоттенхэм
|0 : 1
|7.10
|17:00
|
Бернли – Челси
|1 : 4
|7.10
|17:00
|
Эвертон – Борнмут
|3 : 0
|7.10
|17:00
|
Фулхэм – Шеффилд Юн.
|3 : 1
|7.10
|17:00
|
МЮ – Брентфорд
|2 : 1
|7.10
|19:30
|
Кр. Пэлас – Нот. Форест
|- : -
|8.10
|16:00
|
Брайтон – Ливерпуль
|- : -
|8.10
|16:00
|
Вест Хэм – Ньюкасл
|- : -
|8.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Астон Вилла
|- : -
|8.10
|18:30
|
Арсенал – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|5
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|5
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|4
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|7
|1
|3
|
|
Родри
Манчестер Сити
|6
|1
|2
|
|
Виргил ван Дейк
Ливерпуль
|5
|1
|1
Новости