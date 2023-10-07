Защитник «Шеффилда» Бэшем получил открытый перелом голеностопа в матче АПЛ

Защитник «Шеффилд Юнайтед» Крис Бэшам серьезно травмировался в матче 8-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма».

В первом тайме футболист в борьбе с соперником оступился и получил открытый перелом левого голеностопа. Бэшаму дали кислородную маску и на носилках унесли с поля. На данный момент он отправился в больницу.

Крис Бэшам. Фото Скриншот трансляции.

Счет к 63-й минуте — 1:0 в пользу «Фулхэма».

В этом сезоне 35-летний англичанин провел 8 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.