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Сегодня, 18:30

Защитник «Шеффилда» Бэшем получил открытый перелом голеностопа в матче АПЛ

Виктория Кравченко
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Медики оказывают помощь Крису Бэшаму
Медики оказывают помощь Крису Бэшаму.
Фото Reuters

Защитник «Шеффилд Юнайтед» Крис Бэшам серьезно травмировался в матче 8-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма».

В первом тайме футболист в борьбе с соперником оступился и получил открытый перелом левого голеностопа. Бэшаму дали кислородную маску и на носилках унесли с поля. На данный момент он отправился в больницу.

Крис Бэшам.
Фото Скриншот трансляции.

Счет к 63-й минуте — 1:0 в пользу «Фулхэма».

В этом сезоне 35-летний англичанин провел 8 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.

ФК Фулхэм
ФК Шеффилд Юнайтед
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«Челси» впервые с марта одержал три победы подряд, разгромив «Бернли»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
2
 Ман. Сити 7 6 0 1 17-5 18
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Ливерпуль 7 5 1 1 16-7 16
5
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
6
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
7
 Вест Хэм 7 4 1 2 13-10 13
8
 Ньюкасл 7 4 0 3 18-7 12
9
 МЮ 8 4 0 4 9-12 12
10
 Челси 8 3 2 3 11-7 11
11
 Кр. Пэлас 7 3 2 2 7-7 11
12
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
13
 Нот. Форест 7 2 2 3 8-10 8
14
 Брентфорд 8 1 4 3 11-12 7
15
 Эвертон 8 2 1 5 9-12 7
16
 Вулверхэмптон 7 2 1 4 8-13 7
17
 Лутон Таун 8 1 1 6 6-15 4
18
 Бернли 8 1 1 6 7-20 4
19
 Борнмут 8 0 3 5 5-18 3
20
 Шеффилд Юн. 8 0 1 7 6-22 1
Результаты / календарь
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7.10 14:30
Лутон Таун – Тоттенхэм
 0 : 1
7.10 17:00
Бернли – Челси
 1 : 4
7.10 17:00
Эвертон – Борнмут
 3 : 0
7.10 17:00
Фулхэм – Шеффилд Юн.
 3 : 1
7.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 2 : 1
7.10 19:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 - : -
8.10 16:00
Брайтон – Ливерпуль
 - : -
8.10 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
8.10 16:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
8.10 18:30
Арсенал – Ман. Сити
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