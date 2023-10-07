«Тоттенхэм» в меньшинстве вырвал победу над «Лутоном» и вышел на первое место в АПЛ

«Тоттенхэм» в гостях обыграл «Лутон Таун» в матче 8-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол на 52-й минуте забил Микки ван де Вен. Лондонцы играли в меньшинстве с конца первого тайма — две желтые карточки получил Ив Биссума.

«Тоттенхэм» (20 очков) вышел на первое место в АПЛ. «Лутон» (4) идет на 17-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре команда Анге Постегоклу дома сыграет с «Фулхэмом». Встреча пройдет 23 октября. «Лутон» 21 октября отправится в гости к «Ноттингем Форест».