Защитник «Лилля» Ботман не хочет переходить в «Ньюкасл» из-за результатов команды
Защитник «Лилля» Свен Ботман не хочет переходить в «Ньюкасл», сообщает Calciomercato со ссылкой на The Times.
По информации источника, английский клуб заинтересован в покупке 21-летнего нидерландца, однако он не намерен соглашаться на предложение «сорок», поскольку опасается вылета команды из английской премьер-лиги по итогам сезона. Сообщается, что на футболиста также претендует «Милан».
В сезоне-2021/22 Ботман провел 16 матчей за «Лилль», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
«Ньюкасл» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ с 11 очками в 19 матчах.
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Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/milan-una-buona-notizia-dall-inghilterra-su-botman-79640
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