Защитник «Лилля» Ботман не хочет переходить в «Ньюкасл» из-за результатов команды

Защитник «Лилля» Свен Ботман не хочет переходить в «Ньюкасл», сообщает Calciomercato со ссылкой на The Times.

По информации источника, английский клуб заинтересован в покупке 21-летнего нидерландца, однако он не намерен соглашаться на предложение «сорок», поскольку опасается вылета команды из английской премьер-лиги по итогам сезона. Сообщается, что на футболиста также претендует «Милан».

В сезоне-2021/22 Ботман провел 16 матчей за «Лилль», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

«Ньюкасл» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ с 11 очками в 19 матчах.