Гюндоган: «Общество движется не в том направлении. Лайки в соцсетях важнее, чем честное мнение»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган выразил недовольство современным обществом.

«Общество движется немного не в том направлении, — приводит слова Гюндогана Daily Mail. — Люди не ценят, если ты хороший человек. Лайки и комментарии в соцсетях сейчас важнее, чем честное мнение. Я всегда думаю, что нельзя зазнаваться. Надо быть приземленным и скромным. Но иногда кажется, что в наше время это не лучшее, что нужно делать».

В нынешнем сезоне 31-летний немец забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач в 41 матче за «Манчестер Сити». Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.