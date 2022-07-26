«Манчестер Юнайтед» отдал 19-летнего Фернандеса в аренду в «Престон Норт Энд»

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Защитник «Манчестер Юнайтед» Альваро Фернандес подписал контракт с «Престон Норт Энд», сообщает пресс-служба клуба из графства Ланкашир.

Соглашение подразумевает под собой аренду сроком до конца сезона-2022/23.

В прошлом сезоне 19-летний испанец провел 31 матч за вторую команду «МЮ», забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.