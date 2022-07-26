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Кристиан Эриксен: «До инцидента на Евро я вообще не планировал возвращаться в Англию»

Иван Шитик
Корреспондент
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Новичок «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен признался, что еще пару лет назад совершенно не планировал возвращаться в Англию.

«Если посмотреть на мою карьеру, то до инцидента на Евро я вообще не планировал возвращаться в Англию. Я поиграл в «Тоттенхэме» и хотел попробовать что-то новое. По этой причине я решил отправиться в Италию.

Но теперь я в «Манчестер Юнайтед» — это определенно то, чего я не мог ожидать", — сказал Эриксен в интервью пресс-службе «МЮ».

Манкунианцы 15 июля объявили о трансфере 30-летнего игрока. Датчанин подписал контракт до 2025 года.

В прошлом сезоне Эриксен выступал за «Брентфорд», в 11 матчах за который забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

12 июня 2021 года в матче Евро против сборной Финляндии (0:1) Эриксен пережил остановку сердца. Впоследствии футболисту установили кардиостимулятор, однако из-за этого он должен был покинуть миланский «Интер», поскольку медицинские протоколы в Италии запрещают играть с подобными устройствами.

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