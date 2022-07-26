Кристиан Эриксен: «До инцидента на Евро я вообще не планировал возвращаться в Англию»
Новичок «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен признался, что еще пару лет назад совершенно не планировал возвращаться в Англию.
«Если посмотреть на мою карьеру, то до инцидента на Евро я вообще не планировал возвращаться в Англию. Я поиграл в «Тоттенхэме» и хотел попробовать что-то новое. По этой причине я решил отправиться в Италию.
Но теперь я в «Манчестер Юнайтед» — это определенно то, чего я не мог ожидать", — сказал Эриксен в интервью пресс-службе «МЮ».
Манкунианцы 15 июля объявили о трансфере 30-летнего игрока. Датчанин подписал контракт до 2025 года.
В прошлом сезоне Эриксен выступал за «Брентфорд», в 11 матчах за который забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.
12 июня 2021 года в матче Евро против сборной Финляндии (0:1) Эриксен пережил остановку сердца. Впоследствии футболисту установили кардиостимулятор, однако из-за этого он должен был покинуть миланский «Интер», поскольку медицинские протоколы в Италии запрещают играть с подобными устройствами.
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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|0
|0
|0-0
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3
|Челси
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|0
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|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
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|0
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|0-0
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5
|Арсенал
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|0
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|0-0
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6
|МЮ
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|0
|0-0
|0
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7
|Вест Хэм
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|0
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|0-0
|0
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8
|Лестер
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|0
|0-0
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9
|Брайтон
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|0
|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -