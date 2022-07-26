Тимо Вернер может перейти в «Ньюкасл»

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер может перейти из «Челси» в «Ньюкасл», сообщает журналист Кристиан Фальк.

Интерес к 26-летнему Вернеру также проявляет туринский «Ювентус». Кроме того существует вариант возвращения футболиста в немецкий «Лейпциг».

В минувшем сезоне АПЛ нападающий забил только 4 гола, сыграв 21 матч. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 35 миллионов евро.

Напомним, что Вернер перешел в «Челси» в 2020 году именно из «Лейпцига». Тогда синие заплатили за игрока более 60 миллионов.