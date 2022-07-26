Тимо Вернер может перейти в «Ньюкасл»
Нападающий сборной Германии Тимо Вернер может перейти из «Челси» в «Ньюкасл», сообщает журналист Кристиан Фальк.
Интерес к 26-летнему Вернеру также проявляет туринский «Ювентус». Кроме того существует вариант возвращения футболиста в немецкий «Лейпциг».
В минувшем сезоне АПЛ нападающий забил только 4 гола, сыграв 21 матч. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до июня 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 35 миллионов евро.
Напомним, что Вернер перешел в «Челси» в 2020 году именно из «Лейпцига». Тогда синие заплатили за игрока более 60 миллионов.
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2
|Ливерпуль
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3
|Челси
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|0-0
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4
|Тоттенхэм
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5
|Арсенал
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6
|МЮ
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|0-0
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7
|Вест Хэм
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|0-0
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8
|Лестер
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9
|Брайтон
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10
|Вулверхэмптон
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|0-0
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11
|Ньюкасл
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|0
|0-0
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12
|Кр. Пэлас
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|0-0
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13
|Брентфорд
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
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|0-0
|0
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19
|Борнмут
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|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
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|0
|0-0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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