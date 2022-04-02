Александер-Арнольд может сыграть с «Уотфордом»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд может принять участие в матче 31-го утра чемпионата Англии против «Уотфорда». 23-летний футболист не играет с середины марта, когда получил травму подколенного сухожилия.

«Вчера Трент частично тренировался и сегодня будет в полном объеме, и мы посмотрим, что будет. Шансов не так много, но они есть. Физически он должен быть в порядке, теперь мне нужно принять решение о ритме.

Трент хотел поехать в сборную, но не смог. Если бы вы видели снимки, вы бы поняли. Но иногда травмы, слава богу, не такие серьезные, чтобы выбыть из строя на пять-шесть недель. Иногда это две недели, как в случае с Трентом", — цитирует Клоппа Yahoo Sports.

Матч между «Ливерпулем» и «Уотфордом» состоится 2 апреля в 14.30 мск.

В сезоне-2021/22 Александер-Арнольд провел за мерсисайдский клуб 35 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 17 результативных передач.