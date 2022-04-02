Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал предстоящий матч 31-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда». Немецкий специалист ожидает от болельщиков громкой поддержки на «Энфилде».

«Большую часть времени мы были в ситуации, когда перед нами играл «Манчестер Сити». На этот раз мы играем первыми, но мне все равно, что будет потом. Речь идет о том, насколько хорошо мы готовы, поскольку мы встречаемся с «Уотфордом». Они выиграл последнюю игру, они чувствует шанс остаться в лиге. Очевидно, у них опытный тренер, они настроены, очень хорошо организованы, в их команде много индивидуальных талантов.

Что нам нужно для этой игры, так это лучшая атмосфера. Не нервничайте, не напрягайтесь — если вы не можете кричать и петь, оставайтесь дома и отдайте свой билет кому-нибудь другому, пожалуйста", — цитирует Клоппа Yahoo Sports.

В сезоне-2021/22 «Ливерпуль» идет на второй строчке турнирной таблицы АПЛ, имея 69 очков после 29 матче. Первое место занимает «Манчестер Сити», у которого 70 очков после 29 туров.

Матч между «Ливерпулем» и «Уотфордом» состоится 2 апреля в 14.30 мск. «Манчестер Сити» сыграет с «Бернли» в 17.00 мск.