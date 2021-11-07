Защитник Фил Джонс может покинуть «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс может покинуть английский клуб, сообщает The Sun.

По данным издания, в игроке заинтересованы «Уотфорд» и «Ньюкасл». Клубы хотят арендовать футболиста. Кроме того, главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни хочет видеть в своем составе Джонса.

Отметим, наставник «МЮ» Уле Гуннар Сульшер не хочет расставаться с футболистом, так как доволен его отношением к тренировкам.

Защитник играет в «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Контракт футболиста рассчитан до июня 2023 года. В этом сезоне он не сыграл ни одного матча за «красных дьяволов».