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Защитник Фил Джонс может покинуть «МЮ»

Защитник Фил Джонс может уйти из «МЮ»
19:38
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс может покинуть английский клуб, сообщает The Sun.

По данным издания, в игроке заинтересованы «Уотфорд» и «Ньюкасл». Клубы хотят арендовать футболиста. Кроме того, главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни хочет видеть в своем составе Джонса.

Отметим, наставник «МЮ» Уле Гуннар Сульшер не хочет расставаться с футболистом, так как доволен его отношением к тренировкам.

Защитник играет в «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Контракт футболиста рассчитан до июня 2023 года. В этом сезоне он не сыграл ни одного матча за «красных дьяволов».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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