«Тоттенхэм» в первом матче под руководством Конте сыграл вничью с «Эвертоном»
«Тоттенхэм» в первом матче под руководством Антонио Конте сыграл вничью с «Эвертоном». Встреча 11-го тура чемпионата Англии закончилась со счетом 0:0.
В другом матче «Уотфорд» в меньшинстве уступил «Арсеналу» — 0:1.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
11-й тур
«Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур» — 0:0
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Годфри, Делф (Дэйвис, 60), Аллан (Холгейт, 82), Таунсенд, Грэй (Гбамен, 90+3), Ришарлисон, Гордон.
«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Дэвис, Дайер, Ромеро, Регилон (Доэрти, 71), Эмерсон Роял, Хейбьерг, Скипп, Сон Хын Мин (Ндомбеле, 85), Лукас Моура (Ло Сельсо, 71), Кейн.
Предупреждения: Регилон, 12. Делф, 26. Ришарлисон, 69. Ромеро, 69. Ндомбеле, 87. Скипп, 90+4.
Удаление: Холгейт, 90+2.
Судья: Кавана (Англия).
7 ноября. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».
«Арсенал» — «Уотфорд» — 1:0 (0:0)
Гол: Смит-Роу, 56.
Нереализованный пенальти: Обамеянг, 36 (вратарь)
«Арсенал»: Рамсдейл, Габриэл Магальяйнс, Томиясу, Уайт, Нуну Тавареш, Мэйтланд-Найлс, Локонга, Смит-Роу (Эль-Нени, 87), Сака (Мартинелли, 90+3), Ляказетт (Эдегор, 69), Обамеянг.
«Уотфорд»: Фостер, Нкулу, Каткарт (Флетчер, 90+4), Роуз, Кико Фемения, Сиссоко, Куцка, Озан Туфан (Жоау Педру, 62), Кинг, Сарр, Деннис (Кучо Эрнандес, 74).
Предупреждения: Кинг, 10. Локонга, 20. Томиясу, 30. Куцка, 31. Обамеянг, 52. Сиссоко, 54. Габриэл Магальяйнс, 80.
Удаление: Куцка, 89.
Судья: Френд (Англия).
7 ноября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».
«Лидс» — «Лестер» — 1:1 (1:1)
Голы: Рафинья, 26 (1:0). Барнс, 28 (1:1).
«Лидс»: Мелье, Купер, Даллас, Льоренте, Стрейк, Форшоу (Крессуэлл, 90+1), Филлипс, Родриго, Рафинья, Джеймс, Харрисон (Робертс, 83).
«Лестер»: Шмейхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Тилеманс (Уорд, 76), Ндиди, Барнс (Амарти, 71), Сумаре, Варди, Лукман (Мэддисон, 80).
Предупреждения: Рафинья, 27. Ндиди, 74.
Судья: Инглэнд (Англия).
7 ноября. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/
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