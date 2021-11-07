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«Тоттенхэм» в первом матче под руководством Конте сыграл вничью с «Эвертоном»

18:54
7 ноября. «Эвертон» — «Тоттенхэм» — 0:0. Фото ФК «Эвертон».
7 ноября. «Эвертон» — «Тоттенхэм» — 0:0. Фото ФК «Эвертон».
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«Тоттенхэм» в первом матче под руководством Антонио Конте сыграл вничью с «Эвертоном». Встреча 11-го тура чемпионата Англии закончилась со счетом 0:0.

В другом матче «Уотфорд» в меньшинстве уступил «Арсеналу» — 0:1.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

11-й тур

«Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур» — 0:0

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Годфри, Делф (Дэйвис, 60), Аллан (Холгейт, 82), Таунсенд, Грэй (Гбамен, 90+3), Ришарлисон, Гордон.

«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Дэвис, Дайер, Ромеро, Регилон (Доэрти, 71), Эмерсон Роял, Хейбьерг, Скипп, Сон Хын Мин (Ндомбеле, 85), Лукас Моура (Ло Сельсо, 71), Кейн.

Предупреждения: Регилон, 12. Делф, 26. Ришарлисон, 69. Ромеро, 69. Ндомбеле, 87. Скипп, 90+4.

Удаление: Холгейт, 90+2.

Судья: Кавана (Англия).

7 ноября. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».

«Арсенал» — «Уотфорд» — 1:0 (0:0)

Гол: Смит-Роу, 56.

Нереализованный пенальти: Обамеянг, 36 (вратарь)

«Арсенал»: Рамсдейл, Габриэл Магальяйнс, Томиясу, Уайт, Нуну Тавареш, Мэйтланд-Найлс, Локонга, Смит-Роу (Эль-Нени, 87), Сака (Мартинелли, 90+3), Ляказетт (Эдегор, 69), Обамеянг.

«Уотфорд»: Фостер, Нкулу, Каткарт (Флетчер, 90+4), Роуз, Кико Фемения, Сиссоко, Куцка, Озан Туфан (Жоау Педру, 62), Кинг, Сарр, Деннис (Кучо Эрнандес, 74).

Предупреждения: Кинг, 10. Локонга, 20. Томиясу, 30. Куцка, 31. Обамеянг, 52. Сиссоко, 54. Габриэл Магальяйнс, 80.

Удаление: Куцка, 89.

Судья: Френд (Англия).

7 ноября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».

«Лидс» — «Лестер» — 1:1 (1:1)

Голы: Рафинья, 26 (1:0). Барнс, 28 (1:1).

«Лидс»: Мелье, Купер, Даллас, Льоренте, Стрейк, Форшоу (Крессуэлл, 90+1), Филлипс, Родриго, Рафинья, Джеймс, Харрисон (Робертс, 83).

«Лестер»: Шмейхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Тилеманс (Уорд, 76), Ндиди, Барнс (Амарти, 71), Сумаре, Варди, Лукман (Мэддисон, 80).

Предупреждения: Рафинья, 27. Ндиди, 74.

Судья: Инглэнд (Англия).

7 ноября. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Локомотив 1
1-й тайм

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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