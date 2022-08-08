Аспиликуэта: «Были разговоры с «Барселоной», но я хотел быть преданным «Челси»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта рассказал о ситуации с продлением контракта с лондонским клубом на фоне интереса «Барселоны».

«Разговоры [с «Барселоной»] были. Но все через клуб. После клубного чемпионата мира, когда я стал единственным игроком, выигравшим все трофеи, подумал, что пора вернуться [в Испанию]. Но потом все случилось с этим клубом. Я хотел оставаться быть преданным ему. Никогда не делал ничего против клуба. Были личные беседы, где я все сказал», — цитирует Аспиликуэту Daily Mail.

32-летний испанец продлил контракт с «Челси» до 2024 года.

В прошедшем сезоне защитник сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.