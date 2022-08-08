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Аспиликуэта: «Были разговоры с «Барселоной», но я хотел быть преданным «Челси»

Аспиликуэта рассказал, что вел переговоры с «Барселоной»
Руслан Минаев
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Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта рассказал о ситуации с продлением контракта с лондонским клубом на фоне интереса «Барселоны».

«Разговоры [с «Барселоной»] были. Но все через клуб. После клубного чемпионата мира, когда я стал единственным игроком, выигравшим все трофеи, подумал, что пора вернуться [в Испанию]. Но потом все случилось с этим клубом. Я хотел оставаться быть преданным ему. Никогда не делал ничего против клуба. Были личные беседы, где я все сказал», — цитирует Аспиликуэту Daily Mail.

32-летний испанец продлил контракт с «Челси» до 2024 года.

В прошедшем сезоне защитник сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Сесар Аспиликуэта
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ФК Челси
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 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
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 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
5
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
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 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
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 Челси 1 1 0 0 1-0 3
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 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
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 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
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 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
18
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-2 0
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 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
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13.08 14:30
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
13.08 17:00
Арсенал – Лестер
 - : -
13.08 17:00
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
13.08 17:00
Ман. Сити – Борнмут
 - : -
13.08 17:00
Саутгемптон – Лидс
 - : -
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
13.08 19:30
Брентфорд – МЮ
 - : -
14.08 16:00
Нот. Форест – Вест Хэм
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Челси – Тоттенхэм
 - : -
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Ливерпуль – Кр. Пэлас
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Паскаль Гросс

Брайтон

 2
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
П
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 1
Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

 1
И К Ж
Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
Родриго Бентанкур

Родриго Бентанкур

Тоттенхэм Хотспур

 1 0 1
Филип Биллинг

Филип Биллинг

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