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Сегодня, 18:44

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Интера» Брозовичу

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Интера» Марсело Брозович этим летом может оказаться в английской премьер-лиге, сообщает Calciomercato.

«Ливерпуль» в данный момент готовит первое предложение по трансферу 29-летнего игрока сборной Хорватии.

Пока неизвестно, какой формат сделки предложит «нерадзурри» английская команда.

Ранее появилась информация, что в обратном направлении может последовать нападающий Роберто Фирмино.

Напомним, что Брозович лишь недавно продлил контракт с «Интером» до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

Марсело Брозович
Роберту Фирмину
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ливерпуль
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