«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Интера» Брозовичу

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович этим летом может оказаться в английской премьер-лиге, сообщает Calciomercato.

«Ливерпуль» в данный момент готовит первое предложение по трансферу 29-летнего игрока сборной Хорватии.

Пока неизвестно, какой формат сделки предложит «нерадзурри» английская команда.

Ранее появилась информация, что в обратном направлении может последовать нападающий Роберто Фирмино.

Напомним, что Брозович лишь недавно продлил контракт с «Интером» до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.