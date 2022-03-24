Пресс-служба АПЛ опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера марта.

На награду претендуют Микель Артета («Арсенал»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Антонио Конте («Тоттенхэм»), Брендан Роджерс («Лестер») и Томас Тухель («Челси»).

Напомним, что в марте «Арсенал», «Лестер» и «Тоттенхэм» одержали по три победы в АПЛ и потерпели по одному поражению. «Ливерпуль» и «Челси» победили во всех трех матчах.

После 29 туров АПЛ «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу с 70 очками, опережая ближайшего преследователя «Ливерпуль» на один балл. Третье место занимает «Челси», набрав 59 очков. На четвертой позиции с 54 баллами идет «Арсенал». На пятой строчке с 51 баллом — «Тоттенхэм».