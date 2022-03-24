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Сегодня, 14:25

39-летний Дефо объявил о завершении футбольной карьеры

Бывший нападающий сборной Англии Дефо объявил о завершении карьеры
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Англии Джермейн Дефо объявил о завершении карьеры.

«После 22 лет в футболе я решил уйти. Это было очень трудное решение, и я обсуждал его с членами моей семьи и с самыми близкими мне людьми. Я дебютировал на профессиональном уровне в 17 лет, в 1999 году, и я чувствую, что сейчас самое время уйти. У меня было невероятное путешествие, и благодаря игре я познакомился с замечательными людьми.

Футбол навсегда останется в моем сердце, и я с огромной гордостью и удовлетворением оглядываюсь назад на свою благословенную карьеру. Теперь я с нетерпением жду возможности провести немного времени со своими друзьями и семьей, прежде чем открою следующую главу в своей карьере.

Спасибо всем фанатам каждого клуба, за который я играл. Я никогда не забуду любовь, которую я испытывал на протяжении всей своей карьеры. У меня всегда будет особая связь со всеми вами.

Спасибо также моим замечательным партнерам, тренерам и сотрудникам клубов за то, что они сыграли такую важную роль в моей карьере.

Наконец, я хочу сказать спасибо моей маме. Ты подарила мне мяч, когда мне было два года, и заставила меня поверить, что моя мечта может осуществиться. Все, что я собой представляю, получилось благодаря тебе, и я обязан тебе и Богу", — написал Дефо в Twitter.

Напомним, что 39-летний англичанин играл за «Сандерленд», «Рейнджерс» и «Тоттенхэм».

Источник: https://twitter.com/IAmJermainDefoe/status/1506942453160595467
Джермейн Дефо
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 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
Эвертон – Лестер
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Тоттенхэм Хотспур

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 9
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Ливерпуль

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Ливерпуль

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Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
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