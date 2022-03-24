39-летний Дефо объявил о завершении футбольной карьеры

Бывший нападающий сборной Англии Джермейн Дефо объявил о завершении карьеры.

«После 22 лет в футболе я решил уйти. Это было очень трудное решение, и я обсуждал его с членами моей семьи и с самыми близкими мне людьми. Я дебютировал на профессиональном уровне в 17 лет, в 1999 году, и я чувствую, что сейчас самое время уйти. У меня было невероятное путешествие, и благодаря игре я познакомился с замечательными людьми.

Футбол навсегда останется в моем сердце, и я с огромной гордостью и удовлетворением оглядываюсь назад на свою благословенную карьеру. Теперь я с нетерпением жду возможности провести немного времени со своими друзьями и семьей, прежде чем открою следующую главу в своей карьере.

Спасибо всем фанатам каждого клуба, за который я играл. Я никогда не забуду любовь, которую я испытывал на протяжении всей своей карьеры. У меня всегда будет особая связь со всеми вами.

Спасибо также моим замечательным партнерам, тренерам и сотрудникам клубов за то, что они сыграли такую важную роль в моей карьере.

Наконец, я хочу сказать спасибо моей маме. Ты подарила мне мяч, когда мне было два года, и заставила меня поверить, что моя мечта может осуществиться. Все, что я собой представляю, получилось благодаря тебе, и я обязан тебе и Богу", — написал Дефо в Twitter.

Напомним, что 39-летний англичанин играл за «Сандерленд», «Рейнджерс» и «Тоттенхэм».