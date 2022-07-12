Фред: «Тен Хаг — отличный тренер. Я уверен, что «Манчестер Юнайтед» ждут большие успехи»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред поделился ожиданиями от сезона-2022/23. По мнению 29-летнего бразильца, команду ждут большие успехи.
«В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» не лучшим образом выступил в чемпионате, — приводит слова Фреда ESPB. — Мы были недостаточно хороши во всем, что делали. Но теперь все позади. Теперь нужно думать лишь о будущем, о следующем сезоне. Надо забыть о прошлом, выявив сделанные ошибки и постаравшись их не повторять«.
Полузащитник высказался о новом главном тренере команды Эрике тен Хаге.
«Тен Хаг — отличный тренер. Я уверен, что «Манчестер Юнайтед» ждут большие успехи. Он очень подробно все объясняет, всегда что-то требует от нас, постоянно с нами общается. Это важно для меня и для команды», — сказал он.
В прошедшем сезоне Фред забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач в 35 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -