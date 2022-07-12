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Фред: «Тен Хаг — отличный тренер. Я уверен, что «Манчестер Юнайтед» ждут большие успехи»

Фред уверен, что «Манчестер Юнайтед» ждут большие успехи при тен Хаге
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред поделился ожиданиями от сезона-2022/23. По мнению 29-летнего бразильца, команду ждут большие успехи.

«В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» не лучшим образом выступил в чемпионате, — приводит слова Фреда ESPB. — Мы были недостаточно хороши во всем, что делали. Но теперь все позади. Теперь нужно думать лишь о будущем, о следующем сезоне. Надо забыть о прошлом, выявив сделанные ошибки и постаравшись их не повторять«.

Полузащитник высказался о новом главном тренере команды Эрике тен Хаге.

«Тен Хаг — отличный тренер. Я уверен, что «Манчестер Юнайтед» ждут большие успехи. Он очень подробно все объясняет, всегда что-то требует от нас, постоянно с нами общается. Это важно для меня и для команды», — сказал он.

В прошедшем сезоне Фред забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач в 35 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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