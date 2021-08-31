Защитник «Барселоны» Эмерсон перешел в «Тоттенхэм» за 25 миллионов евро
Защитник «Барселоны» Эмерсон Роял продолжит карьеру в АПЛ. Он подписал контракт с «Тоттенхэмом», сообщает сайт «шпор».
По информации каталонского клуба, сумма сделки составила 25 миллионов евро.
Эмерсон был куплен «Барселоной» и «Бетисом» у «Атлетико Минейро» в январе 2019 года. Он стал играть за клуб из Севильи, однако этим летом каталонцы подписали бразильца.
В прошлом сезоне 22-летний игрок провел в Ла Лиге 34 матча, отметившись одним голом. В текущем розыгрыше испанского чемпионата он сыграл за «Барсу» трижды: один раз вышел в стартовом составе, дважды — на замену.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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