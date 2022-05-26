«Арсенал» планирует сохранить в команде защитника Салибу

«Арсенал» хочет сохранить в команде защитника Вильяма Салиба и продлить с ним контракт, пишет журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, главный тренер команды Микель Артета и технический директор Эду довольны выступлением игрока в аренде в «Марселе». Руководство считает 21-летнего футболиста настоящим и будущим лондонцев.

Салиба выступает в «Арсенале» с лета 2019 года. За это время он играл в аренде в «Сент-Этьене», «Ницце» и «Марселе». В этом сезоне он провел 36 матчей в лиге 1, не отметившись результативными действиями.