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Заа предоставит свои квартиры врачам, борющимся с коронавирусом

17:30
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Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа решил поддержать медицинский персонал, который борется с пандемией коронавируса. 27-летний ивуариец, который является совладельцем риэлторской компании, объявил в своем Twitter, что готов предоставить комнаты, дома и квартиры, которыми владеет, в безвозмездное пользование врачам и другому медицинскому персоналу, который нужно дополнительно разместить в городах в условиях тяжелой эпидемиологической обстановки.

Ранее подобные акции провели некоторые другие футболисты и тренеры. Например, Гэри Невилл предложил размещать в своем отеле нетяжелых больных, чтобы разгрузить госпитали.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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