Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру форварда «Вулверхэмптона» Адама Траоре.

— Наконец-то он нашел своего тренера, который определил для него позицию, — цитирует Клоппа Sky Sports. — В «Мидлсбро» он был исключительным, но кто-то должен был дать ему правильную информацию. Он большой талант. Вы бы никогда не подумали, что он такой молодой, но он все еще очень молод.

Он действительно опасен. На большом пространстве против Джейми Варди сложно защищаться, но против Траоре защищаться еще сложнее, потому что его скорость исключительна.