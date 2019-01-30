Юрген Клопп: "Нелегко наслаждаться чемпионской гонкой"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии домашнего матча 24-го тура чемпионата Англии против "Лестера" признался, что никогда не наслаждался гонкой за чемпионство, сообщает BBC Sport.

Напомним, что "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 60 очками, а ближайший соперник "Манчестер Сити" уступил в 24-м туре "Ньюкаслу" (1:2) и остался на второй строчке с 56 баллами.

– Могу ли я наслаждаться чемпионской гонкой? Никогда. Это не самый большой стресс в мире, но он довольно интенсивный в такой важный и короткий промежуток времени. Футбол – не самая важная вещь в мире, но в такие моменты, когда несколько клубов претендуют за золотые медали – это ощущается по-взрослому. Нелегко наслаждаться чемпионской гонкой, но я люблю то, чем занимаюсь, – цитирует Клоппа BBC Sport.

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