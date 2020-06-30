Юрген Клопп: «Ливерпуль» не может разбрасываться миллионами на трансферном рынке просто потому, что хочется"

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о предстоящем трансферном окне для своей команды.

— У нас нет основного состава в 11 человек, у нас таких 16-17 игроков, все они могут действовать на одинаковом уровне, — цитирует Sky Sports Клоппа. — Мы не можем просто разбрасываться миллионами потому что хотим. «Ливерпулю» никогда не хотелось тратить много. Нам хочется усилить состав, который уже является сильным. Тут уже возникает проблема. Как усилить команду, которая сильна и так? Конечно, с деньгами это можно сделать, только деньги не всегда все решают. «Ливерпуль» старается действовать креативно. Мы стараемся найти решения внутри команды. В составе «Ливерпуля» есть еще 3-4 футболиста, способных сделать серьезный шаг вперед.