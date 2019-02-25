Юрген Клопп: "Кто-то говорит, что "Ман Сити" лучше нас, но мы не сравниваем себя с другими"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о чемпионской гонке с "Манчестер Сити" в АПЛ, сообщает ITV. 51-летний немецкий специалист отметил, что чувствует давление на команду.

Напомним, что после 27 туров "Ливерпуль" с 66 очками лидирует в чемпионате Англии. Ближайший преследователь – "Манчестер Сити", который отстает на один пункт.

– Безусловно, имеется давление. С моей точки зрения, это положительное давление. Но мне легко судить, я не играю, я просто сижу здесь и говорю глупости. "Ливерпулю" нужно учиться играть в такой ситуации. Единственный способ это сделать – играть со страстью. Сердце и душа этого клуба – это страсть.

В нескольких последних играх у нас слишком много ничьих. Что есть, то есть, давайте двигаться. Люди могут говорить, что "Манчестер Сити" лучше нас, но мы не сравниваем себя с другими, потому что должны набирать очки своим путем.

Есть разные способы добиваться успеха, и пока что мы успешны. Это правда на все 100%. Мы знаем, откуда и куда мы добрались. Хотим убедиться, что мы используем ситуацию как можно лучше, посмотрим, чем это закончится, – приводит слова Клоппа ITV.

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