Юрген Клопп: «Если «Манчестер Юнайтед» захочет исправить ситуацию, им придется подождать неделю»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, когда «Манчестер Юнайтед» может начать выбираться из кризиса.

— Не думаю, что в мире есть команды, которые бы хотели сыграть с нами сейчас, — цитирует немца ВВС. — Похоже, «Манчестер Юнайтед» — единственные смельчаки. Я знаю, что Сульшер горит желанием сыграть с нами, и наша задача — убрать у него такие мысли.

Хотя я уважаю Уле-Гуннера и на его месте, наверное, тоже хотел бы поскорее сыграть с «Ливерпулем». Ведь только через игры он может исправить ситуацию. В любом случае, если «МЮ» захочет исправить ситуацию, им придется подождать неделю.

После 8 туров в активе «МЮ» 9 очков в английской премьер-лиге. От зоны вылета «манкунианцев» отделяют 2 балла.