Юрген Клопп: "Бэйл? Команда – это не группа отдельных игроков"

Главный тренер "Ливерпуль" Юрген Клопп ответил бывшему футболисту "мерсисайдцев" Полу Инсу, который предлагал команде подписать нападающего "Реала" Гарета Бэйла, сообщает Daily Mirror.

Ранее стало известно, что Бэйл с большой долей вероятности покинет мадридский клуб летом.

"Не знаю, почему у таких великолепных игроков возникают такие странные идеи. Сейчас Бэйл выступает за "Реала". В случае ухода его трансфер станет очень дорогими, что касается и зарплаты форварда.

Безусловно, он выдающийся игрок. Два года назад он выиграл финал Лиги чемпионов почти в одиночку, но речь идет не только о нем, а также и обо всех игроках. Мы должны создать команду, а команда – это не группа отдельных игроков", – приводит слова Клоппа Daily Mirror.