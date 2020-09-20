Юрген Клопп: «Активность «Челси» на трансферном рынке показывает амбиции клуба»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о «Челси» в преддверии матча с «синими» в рамках 2-го тура чемпионата Англии-2020/21.

— Из «Челси» ушли несколько игроков, но клуб приобрел отличных футболистов этим летом, — приводит The Guardian слова Клоппа. — Я ожидаю, что эта команда добьется хорошего результата. Я работаю в Англии 5 лет, «Челси» — «Ливерпуль» всегда рассматривается как топ-матч. Против «Челси» всегда трудно, потому что в этой команде собраны хорошие футболисты, а новички находятся на высочайшем уровне. Пока рано говорить о титулах и расположении команд в турнирной таблице, но «Челси» определенно хочет улучшить результат прошлого сезона. Трансферная активность клуба показывает амбиции.

Матч «Челси» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 20 сентября, начало — в 18.30 (мск).