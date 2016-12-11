14:46 11 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Юго Ллорис: "Погба станет одним из лучших игроков в Англии"

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Голкипер "Тоттенхэма" Юго Ллорис уверен, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба станет одним из лучших игроков в лиге. 23-летний француз летом за рекордные 105 миллионов евро перебрался в английский клуб, однако в этом сезоне подвергается большой критике. На его счету 20 матчей, 4 гола и 2 голевые передачи.

- Поль Погба станет одним из лучших игроков в премьер-лиге, - цитирует SFR Sport Ллориса.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Lexx Luger

бугаг самый раскрученный футболист.... и один из самых бесполезных на поле....

15:41 11 декабря

oleg.bob

Он уже несколько лет стаёт, но никак не станет.

14:56 11 декабря

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Материалы других СМИ