Юго Ллорис: "Погба станет одним из лучших игроков в Англии"

Голкипер "Тоттенхэма" Юго Ллорис уверен, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба станет одним из лучших игроков в лиге. 23-летний француз летом за рекордные 105 миллионов евро перебрался в английский клуб, однако в этом сезоне подвергается большой критике. На его счету 20 матчей, 4 гола и 2 голевые передачи.
- Поль Погба станет одним из лучших игроков в премьер-лиге, - цитирует SFR Sport Ллориса.
Lexx Luger
бугаг самый раскрученный футболист.... и один из самых бесполезных на поле....
15:41 11 декабря
oleg.bob
Он уже несколько лет стаёт, но никак не станет.
14:56 11 декабря