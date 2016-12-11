Юго Ллорис: "Погба станет одним из лучших игроков в Англии"

Голкипер "Тоттенхэма" Юго Ллорис уверен, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба станет одним из лучших игроков в лиге. 23-летний француз летом за рекордные 105 миллионов евро перебрался в английский клуб, однако в этом сезоне подвергается большой критике. На его счету 20 матчей, 4 гола и 2 голевые передачи.

- Поль Погба станет одним из лучших игроков в премьер-лиге, - цитирует SFR Sport Ллориса.