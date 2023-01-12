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Сегодня, 20:59

Янг заявил, что из всех тренеров Фергюсон дал ему больше всех

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Астон Виллы» Эшли Янг рассказал, с каким своим бывшим тренером общается чаще всего, а также поделился воспоминаниями о «Манчестер Юнайтед».

«Я общаюсь со всеми тренерами, с которыми работал. Не скажу, кто лучший, но тот, кто дал мне больше всего — это Босс, сэр Алекс Фергюсон. И никто не может называть его «Ферги». Он Босс! С ним я общаюсь чаще всего. У меня был разговор с ним несколько месяцев назад, и он говорил об изменениях в футболе и о том, каким он был бы в футболе сегодня. Я не буду вдаваться в этот разговор... Я не знаю, впечатлили ли его определенные перемены. Но то, каким Босс был на протяжении многих лет, тот успех, которого он добился — у него был свой способ общения с игроками, с прессой, с чем бы то ни было еще. Как он организовал свою команду. Как он знал свою команду — на недели, месяцы вперёд. То, как он вел себя с игроками. Я не слишком уверен, как это было бы воспринято в наши дни», — приводит слова Янга The Telegraph.

Он также рассказал, что состоит в группе в мессенджере для старых игроков.

«Мы думаем, что из той эпохи было только двое, на которых не кричали. Я был первым, а другим Даррен Флетчер. Я не знаю, связано ли это с тем, что он шотландец», — добавил Янг.

37-летний англичанин выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 по 2020 год. Всего за «красных дьяволов» он провел 261 матчей, забил 19 мячей и отдал 43 результативные передачи.

Эшли Янг
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Алекс Фергюсон
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 17 12 3 2 45-16 39
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Фулхэм 18 8 4 6 30-27 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 17 7 4 6 20-19 25
11
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
12
 Астон Вилла 18 6 4 8 20-26 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 17 4 5 8 25-31 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
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38 тур
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 - : -
18.01 23:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 16 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 16 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

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