«Я ухожу одним из вас». Трогательное прощание Янга с «МЮ»

Защитник Эшли Янг попрощался с болельщиками «Манчестер Юнайтед». Сегодня стало известно, что 34-летний англичанин продолжит карьеру в «Интере». Он подписал контракт по схеме «0,5+1».

«Болельщикам «Юнайтед»: каждый раз, когда я выходил на поле в форме команды, я отдавал себя всего. Спасибо за поддержку в удачные и тяжелые времена. Я ухожу одним из вас, однажды мы снова увидимся», — написал Янг в Instagram.

Эшли Янг играл за «МЮ» с 2011 по 2020 год. В нынешнем сезоне он был назначен капитаном команды после ухода Антонио Валенсии.