«Вулверхэмптон» согласовал покупку полузащитника «ПСЖ» Сарабии

«Вулверхэмптон» согласовал покупку полузащитника «ПСЖ» Пабло Сарабии, сообщает The Athletic.

Парижский клуб принял предложение в размере около 4,5 миллиона фунтов, и уже во вторник 30-летний Сарабия пройдет медобследование в английском клубе.

Испанский футболист подпишет с «волками» контракт на два с половиной года и воссоединится с главным тренером Хуленом Лопетеги, с которым ему довелось поработать в юношеской сборной Испании (U-19) и «Севилье».

В сезоне-2022/23 испанский хавбек провел за «ПСЖ» 18 матчей в различных турнирах. В них испанец записал на свой счет два гола и один результативный пас.