Гол Рэшфорда принес «МЮ» победу над «Вулверхэмптоном». Футболист начал матч в запасе из-за нарушения дисциплины
«Манчестер Юнайтед» победил «Вулверхэмптон» в матче 18-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0.
Автором победного мяча стал нападающий Маркус Рэшфорд, который отличился во втором тайме.
По ходу матча игрок еще раз отправил мяч в ворота соперника, но взятие ворот было отменено после подсказки ВАР.
Отметим, что Рэшфорд начал встречу на скамейке запасных, так как, по словам главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага, допустил нарушение командной дисциплины.
«Ман Юнайтед» выиграл третий матч подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Вулверхэмптон» остается в зоне вылета: 17-е место и 13 очков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|15
|13
|1
|1
|36-12
|40
|
2
|Ман. Сити
|15
|11
|2
|2
|43-15
|35
|
3
|Ньюкасл
|16
|9
|6
|1
|32-11
|33
|
4
|МЮ
|16
|10
|2
|4
|24-20
|32
|
5
|Тоттенхэм
|16
|9
|3
|4
|33-23
|30
|
6
|Ливерпуль
|16
|8
|4
|4
|33-19
|28
|
7
|Брайтон
|15
|7
|3
|5
|26-20
|24
|
8
|Челси
|15
|7
|3
|5
|19-17
|24
|
9
|Брентфорд
|17
|5
|8
|4
|27-27
|23
|
10
|Фулхэм
|16
|6
|4
|6
|27-26
|22
|
11
|Кр. Пэлас
|15
|5
|4
|6
|15-21
|19
|
12
|Астон Вилла
|16
|5
|3
|8
|17-25
|18
|
13
|Лестер
|17
|5
|2
|10
|26-30
|17
|
14
|Борнмут
|16
|4
|4
|8
|18-34
|16
|
15
|Лидс
|15
|4
|3
|8
|23-29
|15
|
16
|Эвертон
|16
|3
|5
|8
|12-19
|14
|
17
|Вест Хэм
|17
|4
|2
|11
|13-22
|14
|
18
|Вулверхэмптон
|17
|3
|4
|10
|10-26
|13
|
19
|Нот. Форест
|16
|3
|4
|9
|11-33
|13
|
20
|Саутгемптон
|16
|3
|3
|10
|14-30
|12
|30.12
|22:45
|
Вест Хэм – Брентфорд
|0 : 2
|30.12
|23:00
|
Ливерпуль – Лестер
|2 : 1
|31.12
|15:30
|
Вулверхэмптон – МЮ
|0 : 1
|31.12
|18:00
|
Борнмут – Кр. Пэлас
|- : -
|31.12
|18:00
|
Фулхэм – Саутгемптон
|- : -
|31.12
|18:00
|
Ман. Сити – Эвертон
|- : -
|31.12
|18:00
|
Ньюкасл – Лидс
|- : -
|31.12
|20:30
|
Брайтон – Арсенал
|- : -
|1.01
|17:00
|
Тоттенхэм – Астон Вилла
|- : -
|1.01
|19:30
|
Нот. Форест – Челси
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|13
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|12
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|15
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|15
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|14
|1
|2