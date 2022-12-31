Гол Рэшфорда принес «МЮ» победу над «Вулверхэмптоном». Футболист начал матч в запасе из-за нарушения дисциплины

«Манчестер Юнайтед» победил «Вулверхэмптон» в матче 18-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0.

Автором победного мяча стал нападающий Маркус Рэшфорд, который отличился во втором тайме.

По ходу матча игрок еще раз отправил мяч в ворота соперника, но взятие ворот было отменено после подсказки ВАР.

Отметим, что Рэшфорд начал встречу на скамейке запасных, так как, по словам главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага, допустил нарушение командной дисциплины.

«Ман Юнайтед» выиграл третий матч подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Вулверхэмптон» остается в зоне вылета: 17-е место и 13 очков.