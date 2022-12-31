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Гол Рэшфорда принес «МЮ» победу над «Вулверхэмптоном». Футболист начал матч в запасе из-за нарушения дисциплины

Гол Рэшфорда принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Вулверхэмптоном»
Иван Шитик
Корреспондент
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31 декабря «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1.
Фото ФК «Манчестер Юнайтед»
31 декабря «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1.
Фото ФК «Манчестер Юнайтед»
1/2

«Манчестер Юнайтед» победил «Вулверхэмптон» в матче 18-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0.

Автором победного мяча стал нападающий Маркус Рэшфорд, который отличился во втором тайме.

По ходу матча игрок еще раз отправил мяч в ворота соперника, но взятие ворот было отменено после подсказки ВАР.

Отметим, что Рэшфорд начал встречу на скамейке запасных, так как, по словам главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага, допустил нарушение командной дисциплины.

«Ман Юнайтед» выиграл третий матч подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Вулверхэмптон» остается в зоне вылета: 17-е место и 13 очков.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
31 дек, 15:30. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон Уондерерс
0:1
Манчестер Юнайтед
Маркус Рэшфорд
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Юнайтед
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 15 13 1 1 36-12 40
2
 Ман. Сити 15 11 2 2 43-15 35
3
 Ньюкасл 16 9 6 1 32-11 33
4
 МЮ 16 10 2 4 24-20 32
5
 Тоттенхэм 16 9 3 4 33-23 30
6
 Ливерпуль 16 8 4 4 33-19 28
7
 Брайтон 15 7 3 5 26-20 24
8
 Челси 15 7 3 5 19-17 24
9
 Брентфорд 17 5 8 4 27-27 23
10
 Фулхэм 16 6 4 6 27-26 22
11
 Кр. Пэлас 15 5 4 6 15-21 19
12
 Астон Вилла 16 5 3 8 17-25 18
13
 Лестер 17 5 2 10 26-30 17
14
 Борнмут 16 4 4 8 18-34 16
15
 Лидс 15 4 3 8 23-29 15
16
 Эвертон 16 3 5 8 12-19 14
17
 Вест Хэм 17 4 2 11 13-22 14
18
 Вулверхэмптон 17 3 4 10 10-26 13
19
 Нот. Форест 16 3 4 9 11-33 13
20
 Саутгемптон 16 3 3 10 14-30 12
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.12 22:45
Вест Хэм – Брентфорд
 0 : 2
30.12 23:00
Ливерпуль – Лестер
 2 : 1
31.12 15:30
Вулверхэмптон – МЮ
 0 : 1
31.12 18:00
Борнмут – Кр. Пэлас
 - : -
31.12 18:00
Фулхэм – Саутгемптон
 - : -
31.12 18:00
Ман. Сити – Эвертон
 - : -
31.12 18:00
Ньюкасл – Лидс
 - : -
31.12 20:30
Брайтон – Арсенал
 - : -
1.01 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
1.01 19:30
Нот. Форест – Челси
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 15 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 15 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 2
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