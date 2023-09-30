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Сегодня, 15:45

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: прямая трансляция матча АПЛ (видео)

Прямая трансляция матча АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ман Сити» начнется в 17.00 мск 30 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Джек Грилиш.
Джек Грилиш.
Фото Reuters

«Вулверхэмптон» дома примет «Манчестер Сити» в матче седьмого тура АПЛ в субботу, 30 сентября. Игра пройдет на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне, начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния чемпионата Англии по футболу будут доступны в матч-центре «СЭ».

Смотреть бесплатную видеотрансляцию матча АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» можно будет в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

«Волки» с 4 баллами располагаются на 16-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» занимают первое место с 18 баллами. Команда Хосепа Гвардиолы одержала шесть побед в шести играх лиги.

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Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 6 6 0 0 16-3 18
2
 Ливерпуль 6 5 1 0 15-5 16
3
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
4
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
5
 Тоттенхэм 6 4 2 0 15-7 14
6
 Арсенал 6 4 2 0 11-6 14
7
 Вест Хэм 6 3 1 2 11-10 10
8
 Ньюкасл 6 3 0 3 16-7 9
9
 МЮ 6 3 0 3 7-10 9
10
 Кр. Пэлас 6 2 2 2 6-7 8
11
 Фулхэм 6 2 2 2 5-10 8
12
 Нот. Форест 6 2 1 3 7-9 7
13
 Брентфорд 6 1 3 2 9-9 6
14
 Челси 6 1 2 3 5-6 5
15
 Эвертон 6 1 1 4 5-10 4
16
 Вулверхэмптон 6 1 1 4 6-12 4
17
 Борнмут 6 0 3 3 5-11 3
18
 Лутон Таун 5 0 1 4 3-11 1
19
 Бернли 5 0 1 4 4-13 1
20
 Шеффилд Юн. 6 0 1 5 5-17 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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8 тур
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15 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.09 14:30
Астон Вилла – Брайтон
 6 : 1
30.09 17:00
Борнмут – Арсенал
 - : -
30.09 17:00
Эвертон – Лутон Таун
 - : -
30.09 17:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
30.09 17:00
Ньюкасл – Бернли
 - : -
30.09 17:00
Вест Хэм – Шеффилд Юн.
 - : -
30.09 17:00
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
30.09 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 - : -
1.10 16:00
Нот. Форест – Брентфорд
 - : -
2.10 22:00
Фулхэм – Челси
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 5
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 4
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 4
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 6 1 2
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Вулверхэмптон

 2 1 0
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