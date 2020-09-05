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«Вулверхэмптон» купил 18-летнего форварда «Порту» за рекордную сумму

20:04
Фабиу Силва. Фото ФК "Вулверхэмптон"
Фабиу Силва. Фото ФК "Вулверхэмптон"
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«Вулверхэмптон» объявил о покупке нападающего Фабиу Силвы. 18-летний нападающий подписал с клубом АПЛ пятилетний контракт. «Порту» получил за футболиста 35 миллионов фунтов стерлингов.

Это рекордная покупка в истории «Вулверхэмптона». Предыдущий рекорд составлял 30 миллионов: столько клуб заплатил за Рауля Хименеса в 2019 году.

Фабиу Силва стал первым летним трансфером «Вулверхэмптона». В прошедшем сезоне игрок юношеской сборной Португалии провел в составе «Порту» 20 матчей и забил 2 гола во всех турнирах.

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