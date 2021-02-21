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Вудгейт будет руководить «Борнмутом» до конца сезона

14:36
Джонатан Вудгейт. Фото ФК «Борнмут».
Джонатан Вудгейт. Фото ФК «Борнмут».
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«Борнмут» решил оставить Джонатана Вудгейта в роли исполняющего обязанности главного тренера. Он будет руководить командой до конца сезона, сообщает сайт клуба.

41-летний специалист возглавлял команду после ухода главного тренера Джейсона Тиндалла. Под руководством «Вудгейта» клуб успел провести пять матчей: три победы, ничья и поражение.

«Борнмут» после 30 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионшипа.

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