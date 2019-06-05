Все клубы премьер-лиги, кроме "МЮ" и "Ливерпуля", будут показывать моменты с ВАР на экранах стадионов

В следующем сезоне клубы английской премьер-лиги будут показывать на экранах домашних стадионов моменты, где арбитры будут использовать ВАР. Исключение составят только два клуба - "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

Как информирует Sky Sport, "МЮ" и "Ливерпуль" не имеют на своих аренах экранов, которые могут показать видеоповтор спорного эпизода. В таком случае о решении арбитра будут оповещать на стадионе и на табло.

Сезон-2019/20 станет первым, когда в английской премьер-лиге будет применяться ВАР.

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